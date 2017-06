Wolfgang Hilbig ist immer anwesend. Sein Foto steht, an zwei alte Bierkrüge gelehnt, auf meinem Schreibtisch. Hilbigs skeptischer, fragender Blick ist manchmal unerträglich, wenn ich schreibe, und ich schiebe bisweilen einen Notizzettel vor das Bild. Verdecke ihn aber immer nur zur Hälfte. Da beobachtet er mich dann mit einem Auge, in seiner Zerrissenheit, so wie er einst zwischen Ost und West pendelte, im Westen nie Heimat fand, im Osten kaum gedruckt wurde, nur dieses "Stimme Stimme" erschien 1983 bei Reclam.

Hilbigs damaligen Lektor und Förderer, Hubert Witt, traf ich wenige Tage bevor er, Witt, starb, im Oktober 2016 zufällig/fällig in der Leipziger Bahnhofsbuchhandlung, die sich im ehemaligen Wartesaal und der Mitropa befindet, einem Hilbig-Ort also, an dem die müden nächtlichen Reisenden saßen und die Biere kreisten, im trüben Licht der großen Leuchter, die dort heute noch hängen.

Wolfgang Hilbig Bildrechte: dpa Tiefe Erschütterung ergreift mich jedes Mal, wenn ich in Hilbigs Büchern lese, seine Gedichte nachspreche, die Katakomben und alten Abdeckereien besuche. Diese Sprache schneidet mich regelrecht auf. So wie sich bisweilen die Erde öffnet in seinen Texten, Zeit und Raum sich öffnen, ein permanentes Kreisen, und immer wieder wird das "Ich" zurückgeworfen: Ich bin der Welt abhanden gekommen.



Auf den Bahnhöfen, in den dunklen Unterführungen, in den Kellern habe ich ihn gesucht. In verfallenen Häusern, Steinleiber, die seine Landschaften in Thüringen und Sachsen bevölkern, auch dort habe ich ihn gesucht. Trank oft ein Bier auf seine große Poesie in der kleinen Bar auf dem Leipziger Hauptbahnhof, direkt neben der Treppe. Und wenn er dann da war, schwieg er. Aber seine Präsenz, seine stille Kraft, füllte den Raum.

Aufgerissene Erde - das Meer in Sachsen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Spät habe ich zu Hilbig gefunden, aber jetzt lässt er mich nicht mehr los. Denn seine Literatur überragt die letzten Jahrzehnte. Erst im Sommer 2005, mein Roman "Als wir träumten" war in der Endphase, wuchs aber immer noch, reichte mir ein Freund Hilbigs "Die Weiber". In dem die Weiber verschwinden, nur Haare bleiben, Berge von Haaren, auf Müllkippen, in Tonnen. Und der Heizer onaniert einsam auf die Kohle. Fast war es mir unmöglich weiterzuschreiben, so klein kam ich mir vor in meinem eigenen Kreisen.



Wanderer, kommst du nach Meuselwitz ... Auch dort habe ich ihn gesucht, der viel zu früh, 2007, verschwand. In den Industriebrachen zwischen Altenburg und Leipzig habe ich ihn gesucht, wo er einst in der aufgerissenen Erde der Braunkohle sein Meer in Sachsen fand. Und ich stehe an neuen Meeren der Mitteldeutschen Braunkohle AG und denke an Hilbig. Und tatsächliche füllt seine Poesie wieder den Abraum, "Stimme Stimme", kein Provisorium, ein Fels, ein Provisorium.

Das Grab von Wolfgang Hilbig Bildrechte: IMAGO Manchmal sehe ich ein großes dunkles Riesenrad am Horizont, das ist ein nächtlicher Traum, rot und blau glühen Lichter auf, in diesem endlosen Kreisen, ein menschenleerer Rummelplatz wie in einem parallelen Universum, nur ein Einzelner in einer Gondel, und dann rufe ich "Wolfgang, komm runter!" Aber die Gondel entschwindet mit ihm im nächtlichen Himmel.



Und letztens stand ich erstmals an seinem Grab in Berlin. Auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, wo er mit vielen anderen Großen der Literatur nun liegt. Und ich drückte den Kronkorken eines Pilsners, das ich an seinem letzten Acker trank, in die Erde. Soviel Pathos wäre ihm sicher fremd und peinlich gewesen. Und ich rezitierte leise eins seiner letzten Gedichte:

Nicht neu kann sein was du beginnst –

denn immer nimmst du was dir längst gegeben

und gibst es hin:

wie in der Liebe da es mir gebricht

an jeder Kenntnis: rot wie die Buchen Laub verstreun

maßlos am Wegrand wo ich schon sehr frühe ging …

und kannte nicht den Weg

und kenn ihn jetzt noch nicht

und kenne nicht das Kind des Schatten mir vorausläuft

und weiß nichts von der Sonne die ihr rotes Gold

dem Blattwerk einbrennt.

Und weiß nicht mehr den Herbst

der ernst in meinem Rücken ging und dem ich Schatten

war: stets neu entworfner Schatten ungezählter Herbste. Wolfgang Hilbig