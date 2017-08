Kaum eine andere europäische Sängerin war wandelbarer. In den 50ern sang Dalida italienische Folklore, in den 60ern interpretierte sie Chansons der größten französischen Autoren und in den 70ern wurde sie zur Disko-Queen. Doch der Ruhm half nicht gegen ihren Schmerz: "Das Leben ist mir unerträglich geworden", schrieb Dalida in ihrem Abschiedsbrief kurz vor ihrem Suizid 1987.