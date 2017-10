Szene aus "Madame de ..." Bildrechte: MDR/Degeto

In "Mayerling" bezaubert sie neben Charles Boyer als junge Bürgerliche, die dem Kronprinz Rudolf von Österreich-Ungarn den Kopf verdreht: Im Wien von 1888/1889 wird ihre Liaison zum Skandal. Mit dem Drama, in dem Rudolf aus Verzweiflung Mary erschießt und dann sich selbst tötet, begann 1936 ihre internationale Karriere, die sie auch nach Hollywood führte. Dort drehte sie "The Rage of Paris", eine Komödie, in der sie an der Seite von Douglas Fairbanks junior versucht, sich einen Millionär zu angeln. Der Film wurde bei den Filmfestspielen in Venedig ausgezeichnet.



Dass sie ihre Schauspielkarriere zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und des Vichy-Regimes fortsetzte, brachte ihr Kritik ein. Trotzdem avancierte sie in den 50er-Jahren zu einem Vorzeigestar des französischen Films. In "Madame de …" - wieder an der Seite von Charles Boyer - spielt sie eine Dame der gehobenen Gesellschaft, die sich zwischen Ehemann und Liebhaber entscheiden muss. Mit dem Aufkommen der Nouvelle Vague wurde es dann etwas stiller um sie.