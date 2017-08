50 Jahre "The Piper at the Gates of Dawn" Als Pink Floyd noch "eine Menge Müll" zusammenspielten

Vor 50 Jahren – am 5. August 1967 – erschien das erste Album der Band Pink Floyd. Ihr damaliger Bandleader Syd Barrett benannte es nach einer Kapitelüberschrift aus Kenneth Grahames Kinderbuch-Klassiker "Der Wind in den Weiden": "The Piper at the Gates of Dawn", zu deutsch "der Pfeifer an den Pforten der Dämmerung". Das Album gilt heute als Klassiker, hat jedoch mit den Welterfolgen wie "Dark Side of the Moon" oder "Wish You Were Here" nur sehr wenig gemeinsam.

von Sky Nonhoff