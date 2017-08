"Der kleine Prinz" kehrt zurück: Rund 50 Jahre nach seinem Verschwinden im DDR-Archiv wird das "moderne Märchen", das DEFA-Regisseur Konrad Wolf einst mit Star-Besetzung im Auftrag des DDR-Fernsehens drehte, wieder erscheinen. Wie das Deutschen Rundfunkarchiv MDR KULTUR am Freitag mitteilte, soll die DVD in der Reihe DDR-TV-Archiv im Oktober 2017 erscheinen.

Mit großem Aufwand und in Farbe verfilmte Regisseur Konrad Wolf das Buch von Antoine de Saint-Exupéry mit seiner damaligen Frau Christel Bodenstein in der Hauptrolle und der Crème de la Crème der DDR-Schauspieler an ihrer Seite. So war Eberhard Esche der Pilot, Inge Keller zischelte als Schlange und Wolfgang Heinz mimte den König.



Als erster Farbfilm überhaupt sollte der Streifen im DDR-Fernsehen laufen. Weder Kosten noch Mühe wurden für die Produktion, die einige Klippen zu überwinden hatte, gescheut. Doch leider versäumten es die Verantwortlichen, die Rechte mit Saint-Exupérys Verlag, Editions Gallimard, in Frankreich zu klären. So wurde "Der kleine Prinz" nur einmal, ohne besondere Ankündigung im Mai 1972 im Zweiten Programm des DDR-Fernsehen versendet, danach verschwand der Film im Archiv.