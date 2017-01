Götz Schubert als Karl May und Simon Käser als Fotograf Bildrechte: Staatsschauspiel Dresden/Krafft Angerer

Dass es diesmal um Karl May höchst selbst geht, wird schon zu Beginn ganz unmissverständlich deutlich: Wenn sich der Vorhang hebt und man ein riesiges schwarzweiß-Porträt Karl Mays vor dunkelblauem Sternenhimmel sieht, zitiert Stölzl das Buch-Cover von "Ich", Mays Autobiografie. Sie erscheint 1910, zwei Jahre vor Mays Tod. Man kann sich das ein bisschen wie bei Goethe vorstellen: Dichtung und Wahrheit. "Ich" ist eine späte Rechtfertigung vor dem Leser und auch vor sich selbst. May rechtfertigt sein Schriftstellerleben, indem er es logisch und schön schreibt. Er gibt ihm damit einen Sinn, den es strenggenommen gar nicht hatte.

Zu sehen ist eine kleine Bühne auf einer großen Bühne. Sozusagen die große und die kleine Welt - schon wieder Goethe. Die kleine Welt, das ist ein rollendes Zimmer wie ein Guckkasten - vielleicht fünf Meter breit und vier Meter groß. Ihn ihm aufgebaut eine detailgetreue Kopie des Zimmers, in dem May in seiner Villa in Radebeul geschrieben hat: rechts ein Schreibtisch, links die Tür; Orientteppiche, Bärentöter und Silberbüchse an den Wänden; ein Globus und ein ausgestopfter Löwe. Die große Welt ist die leere Bühne drum herum. Dort tauchen Hadschi Halef Omar und Winnetou auf. Aber auch ein zwölfköpfiger Männergesangsverein, Alte Herren mit Schärpe und Mütze. Und auch sächsische Polizeibeamte von damals. Es ist also nicht nur Orient und Wilder Westen, sondern alles sehr deutsch hier. Das Kaiserdeutschland vor dem Ersten Weltkrieg.

Großes Kino: Winnetou hält den sterbenden Karl May in den Armen

Und folgerichtig steht am Ende dieser Inszenierung auch Mays Rede in Wien - Titel: "Empor ins Reich der Edelmenschen". Bertha von Suttner, die erste Friedensnobelpreisträgerin, hatte ihn dazu eingeladen. Wir sehen auf der ganz leergeräumten, schwarzen Bühne May an einem Pult, wie er direkt ins Publikum spricht. Vorn an der Rampe, ganz zentral. Dann Herzattacke. Und ein Ende, das den Tod von Winnetou im Roman quasi spiegelt und umdreht. Winnetou nämlich hält den sterbenden Karl May in den Armen. Und Winnetous letzte Worte im Roman: "Ich glaube an den Heiland" variiert jetzt Karl May, indem er sagt: "Winnetou - Ich glaube an Dich!". Ganz großes Kino hier am Ende des knapp zweistündigen Abends.

Die Verschränkung zwischen Romanwelt und Biografie bringt neue Erkenntnisse. Die Erkenntnis etwa, dass Karl May auch jenseits der ganzen banalen Indianergeschichten als Künstlerpersönlichkeit interessant ist. In seiner Zeit setzt er nicht auf kaiserliche Schlachtschiffe und Kolonialmachtgehabe, sondern wie Luther auf das Wort. Da gleichen sich die Sachsen. Für May ist es eine Welt, in der alle Menschen gleichberechtigt nebeneinander leben. Eine Utopie damals und heute. Und folglich muss Philipp Stölzl auch gar nicht viel aktualisieren. Die Bezüge zum Nahen Osten, in die Türkei - quasi ins Wilde Kurdistan, liegen auf der Hand. May wird hier zum Gegentypus des weltabgewandten Sachsen von heute. Letztendlich Fake News - das alles spielt mit und wird vom Publikum, da es mehrfach lacht, auch erkannt.

Götz Schubert als Karl May Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Karl May, ein "Verbrecher", weil er sich als Old Shatterhand ausgibt?

Um zwei Beispiele zu nennen: Sehr eindrücklich gelingt dem Regisseur das Künstlerdrama in einer Szene, die zeigt, wie Karl May vom deutschen Feuilleton angegriffen wird. Er sei ein "geborener Verbrecher", weil er behauptet: Ich bin Old Shatterhand! Diese Literatur sei der deutschen Jugend nicht zuzumuten, schreibt die Presse. Und man sieht, wie ein gutes Dutzend Redakteure im schwarzen Anzug May erst umkreisen, dann mit Tomahawks und Speeren zu Boden ringen; ein Mann zieht den Revolver - Plötzlich taucht Winnetou auf, wirft sich in die Kugel, plötzlich sind wir also im Roman, Winnetou stirbt, die Männer im schwarzen Anzug wandeln sich in besagten Gesangsverein, singen das "Ave Maria", das May selbst komponiert hat und hier dem Roman einschreibt. - Winnetou stirbt, Szenenwechsel und ein Cello, das einsam in der Seitenloge "Tristan und Isolde" spielt. Großartig, wie Stölzl hier die Kunst der Vermischung und der Übergänge gelingt.

Eine zweite Szene zeigt jene Episode, in der sich May in seinem Schreibzimmer als Old Shatterhand kostümiert und Fotos für die Fangemeinde machen lässt. Den "Bärentöter" kann er kaum halten. Den Rückstoß nach dem Schuss bei so einem Kaliber - so etwa 25 Millimeter dürften es sein - hätte er nie gehalten - Fake Guns fürs Foto sozusagen. Die ganze Szene wird sehr komödiantisch dargeboten, mit Slapstick-Einlagen. Dramaturgisch ist das ein kluger Schachzug: Die Komödie schafft so die Fallhöhe, die die Biografie Mays am Ende für die Tragödie braucht.

Beeindruckender Abend mit tollen Schauspielern

Besonders erwähnenswert drei Schauspieler: Götz Schubert spielt den May und findet ganz hervorragend die Balance zwischen Boulevardtheater und Künstlerdrama. Die Berlinerin Nele Rosetz spielt Emma May, die erste Frau, mit sächsischen Akzent. Extra naiv und unschuldig stellt sie ihr Spiel aus - sie erdet das ganze Tun, setzt den Hirngespinsten des Dichters quasi den sächsischen Heimatboden unter - ein wichtiger Kontrapunkt. Und Ahmad Mesgarah als Winnetou. Ein großartiger erster Auftritt, der hier nicht verraten werden soll, und am Ende ein indianischer Totengesang auf Karl May, der so intensiv ist, dass man die Stecknadel fallen hören könnte. Bei allen drei Schauspielern also ein ungemein intensives Spiel. Und Zuschauer, die sich mitnehmen lassen und höchstkonzentriert dranbleiben. Dementsprechend langanhaltender Applaus am Ende eines beeindruckenden Abends. Mein Fazit: Der sächsische Schriftsteller aus Radebeul hat am sächsischen Staatstheater in Dresden endlich ein Stück bekommen, das ihn selbst klug und angemessen jenseits der Indianergeschichten vorstellt: das hat Klassikerpotential!

Götz Schubert als Karl May und Ahmad Mesgarha als Winnetou Bildrechte: Staatsschauspiel Dresden/Krafft Angerer