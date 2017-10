Anziehen: Vom "Rosa der Barbie" ins "Finstere Tal"

Luisa Heinrich: "Pantone 219 C - are we perfect yet?" - Kleidung als Statement Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Als Highlight der Designers' Open gilt vielen Besuchern inzwischen die große Fashion Show am Samstag, diesmal mit Kollektionen, die von Studenten der Vitruvius Hochschule Leipzig entworfen wurden. Absolventin Luisa Heinrich wird dazu ein Model im "Rosa der Barbie" auflaufen lassen und so demonstrieren, wie sich Rollenmuster in der Mode manifestieren. Zumindest Synthetik ist dem gestandenen Wiener Designer Rene Pomberger ein Graus. Er setzt auf Symmetrie, hochwertige Stoffe wie Seide und Spitze sowie aufwendige Verarbeitung. In der so genannten DO Area / Fashion & Accessories, genauer im Bach-Saal der Kongresshalle zeigt er seine Kollektion namens "Das Finstere Tal".

Wohnen: Vom Stau- zum Gefühlraum

Für alle, die sich über Platzfresser aus Möbelhäuser ärgern - eins von Günther Rothes Stauraumwundern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Als Messe der schönen Dinge kommen die Designers' Open auch für Besucher in Frage, für die das eigene Zuhause mehr ist als ein Platz zum Schlafen und Essen. Doch nicht wenigen fehlt zuhause genau eins: der Platz. Für sie hat sich der Leipziger Designer Günther Rothe sein Stauraumwunder ausgedacht, den "GR006", einen "Kommodenschrank mit Flügeln".



An allen Seiten und Kanten lassen sich Fächer öffnen, um Krimskrams unterzubringen. Wer schon Ordnung hat, aber noch kein Ambiente, der könnte mal den Paramon von Architekt Marcus Ebert testen. Das Beleuchtungs- und Klangobjekt reagiert auf äußere Reize und sorgt für einen "bionischen Gefühlsraum", zu erleben am Newcomer-Catwalk im Großen Saal.

Arbeiten: Waben- und Spinnweben-Design aus dem Drucker

Der Natur abgeschaut und ausgedruckt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Als Herzstück der Designers' Open sehen die Veranstalter nach eigenem Bekunden nicht Mode oder Möbel, sondern den Bereich, der sich mit Forschung und Entwicklung beschäftigt. Diesmal kommen u.a. die einstigen DO-Erfinder selbst in die Kongresshalle, das Studio Hartensteiner zeigt in der DO Area / Research & Industry, wie sich eine Präsentation im Büro auch nachhaltig gestalten lässt: Die Pappwand, deren Aufbau in Waben sie leicht, stabil und wandelbar macht, haben die Designer der Natur abgeschaut. Das Spinnweben-Design eines Messepavillons realisierten Studenten der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur mit Hilfe eines 3-Druckers.

Was inzwischen nirgendwo fehlen darf: Jurys und Pitches

Um jungen Kreativen zu helfen, ihre Ideen an Unternehmen heranzutragen, wird am Freitag erstmals ein Business-Speed-Dating abgehalten. Premiere feiert auch der Design-Pitch am Messe-Samstag, bei dem sich ausgewählte Teilnehmer vor einer Expertenjury und Besuchern präsentieren. Zum zweiten Mal wird auf der Designers' Open der Green Product Award verliehen, eingegangen sind dafür 500 Bewerbungen aus 25 Ländern. Nominierte und Gewinner werden in einer Sonderausstellung präsentiert.

DO / Spots: Vom Westbad bis zur Upcycling-Messe im Kunstkraftwerk