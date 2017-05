Erstmals seit 84 Jahren lebt und arbeitet wieder ein Maler in den Meisterhäusern des Bauhauses Dessau. Wie die Bauhaus Stiftung am Dienstag mitteilte, arbeitet der Berliner Künstler Clemens Krauss seit zwei Monaten im Haus Schlemmer. Das Ergebnis seines Schaffens will er am 22. Mai mit der Werkschau "Wasch mich, aber mach mich nicht nass!" präsentieren: Interessierte können in sein Atelier im Meisterhaus kommen, unfertige und fertige Bilder sowie das neu belebte Denkmal sehen.