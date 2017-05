Renommierte Auszeichnung: Deutsche Künstlerin für Turner-Preis nominiert

Die deutsche Künstlerin Andrea Büttner hat es in die Endauswahl des renommierten britischen Turner-Preises geschafft. Büttner überzeugte die internationale Jury mit ihrem Portfolio an Skulpturen, Gemälden und Filmen, mit denen sie die Grenzen des Körpers thematisiert.

Andrea Büttner wurde 1972 in Stuttgart geboren. Sie studierte in Berlin. Heute lebt und arbeitet die Künstlerin in London und Frankfurt/Main.