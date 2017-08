Die Longlist für den Deutschen Buchpreis steht fest. In einer ersten Runde hat die Jury am Dienstag in Frankfurt 20 Bücher nominiert. Bekannte Namen wie Marion Poschmann, Sven Regener und Ingo Schulze haben Chancen auf die renommierte Auszeichnung. Auch Gerhard Falkner, Franzobel, Jakob Nolte, Kerstin Preiwuß, Sasha Marianna Salzmann und Feridun Zaimoglu schafften es mit ihren neuen Büchern in die Vorauswahl. Unter den Nominierten finden sich sieben Autorinnen und dreizehn Autoren. Für die Auswahl wurden 200 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2016 und dem 12. September 2017 erschienen sind oder noch erscheinen. Die Longlist sei ein Versuch, die Vielfalt der aktuellen deutschsprachigen Literaturlandschaft zu spiegeln: