Am Freitag werden in Berlin die Deutschen Filmpreise verliehen. Wie die Deutsche Filmakademie mitteilte, steht die Lola-Gala in diesem Jahr ganz im Zeichen der starken Frauen. Für die beste Regie sind gleich drei der vier Nominierten Frauen. In der Kategorie konkurrieren Maren Ade ("Toni Erdmann"), die gebürtige Thüringerin und Wahl-Leipzigerin Anne Zohra Berrached ("24 Wochen"), Nicolette Krebitz ("Wild") und Chris Kraus ("Die Blumen von gestern") miteinander.