Weitere Nominierte in der Kategorie "Beste Reportage"

Neben MDR KULTUR sind auch der Deutschlandfunk und NDR Info in der Kategorie "Beste Reportage" für den Deutschen Radiopreis 2017 nominiert. Der NDR berichtete in einer Radio- und Podcast-Serie über die Machenschaften des mutmaßlichen Millionenbetrügers Felix Vossen. In der Reportage des Deutschlandfunks geht es um die Misshandlung von Kindern in Kinderkurheimen in den 60er-Jahren.

Der Preis wird am 7. September in der Elbphilharmonie in Hamburg verliehen. Eine unabhängige Jury beim Grimme-Institut zeichnet herausragende Leistungen in elf Kategorien aus. Die elfköpfige Jury setzt sich aus Journalisten, Unterhaltungs- und Marketingstrategen, Programmchefs und Kommunikationsexperten zusammen. Sie nominierten aus 381 Bewerbungen die besten Beiträge und küren am Ende die Gewinner. Die Verleihung des Radiopreises zählt zu den bedeutendsten Ereignissen für die deutsche Radiolandschaft.

MDR bereits zweimal für Reportagen ausgezeichnet