Ex-Puhdy-Sänger Dieter "Maschine" Birr hat sieben seiner 18 geplanten Konzerte abgesagt und eines verschoben. Das teilte die Konzertagentur Mawi Concert am Dienstag in Leipzig mit.

Die erste Solotour von Dieter "Maschine" Birr (72) nach der Auflösung der Puhdys startet an diesem Freitag in Leipzig. Abgesagt wurden die Konzerte in Erfurt (24.1.), Frankfurt/Main (25.1.), Hannover (27.1.), Potsdam (3.2.), Frankfurt Oder (4.2.), Zwickau (7.2.) und Görlitz (11.2.). Der geplante Auftritt in Wernesgrün (22.1.) wird verlegt.