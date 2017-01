Der als "Tatort"-Kommissar Bienzle bekannt gewordene Schauspieler Dietz-Werner Steck ist tot. Wie die "Stuttgarter Zeitung" am Montag berichtete, verstarb Steck bereits an Silvester im Alter von 80 Jahren.

Steck wurde 1936 in Waiblingen in Baden-Württemberg geboren. Schon sein Großvater war Schauspieler. Dreißig Jahre lang stand er beim Württembergischen Staatstheater in Stuttgart auf der Bühne. 1996 war er außerdem in der SAT.1-Serie "Ein Mann sieht rot" im Fernsehen zu sehen.