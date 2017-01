Museumsverband-Chefin Kristin Otto Sachsen-Anhalts Museen liegen bei Digitalisierung hinten

Sachsen-Anhalts Museen liegen bei Digitalisierung ihrer Bestände hinten. Das sagte die Chefin des Museumsverbandes Sachsen Anhalts Kristin Otto. Denn die Digitalisierung stellt Sachsen-Anhalts Museen vor große finanzielle Probleme. Weil es an Mitteln und Personal fehle, drohten viele Einrichtungen, den Anschluss zu verlieren. Aber Digitalisierung sei für die Museen geradezu überlebensnotwendig ist, sagte Kristin Otto MDR KULTUR.

Digitalisierung ist deshalb wichtig, weil sich die Sehgewohnheiten verändert haben, bei den Besuchern und in der Wissenschaft. Wer im Internet nicht gefunden werden kann, der existiert quasi nicht mehr. Deshalb regen wir an, dass auch kleinere Museum mit ihrer Sammlung online sein müssen.

Thüringen als Vorbild

Schloss Moritzburg in Zeitz Bildrechte: IMAGO Angesichts klammer öffentlicher Kassen sprach sie sich für eine Veränderung der Förderrichtlinien aus. "Der Dauerbrenner sind fehlende Eigenmittel und fehlendes Personal, um Drittmittel einwerben zu können", sagte Otto, die in Zeitz das Museum Schloss Moritzburg leitet. Wenn die Träger der meist kommunalen Museen dies nicht leisten könnten, wäre die Förderung des Museumsverbandes durch das Land nach Thüringer Beispiel eine Lösung. Seit 2009 habe der Verband in Thüringen drei Mitarbeiter, die in den Museen Kulturgut digitalisierten und online setzten. "Das ist ein Vorbild für Sachsen-Anhalt", sagte Otto.

Das Personal steht oft nicht zur Verfügung, sodass es nicht möglich ist, bei kleineren Häusern die Sammlung komplett aufzunehmen und damit online zu gehen. Das Problem haben wir als Museumsverband schon länger entdeckt und deshalb beteiligen wir uns seit 2009 an dem Projekt "Museum digital". Dort sind wir mit ca. 33.000 Exponaten online aus 84 Museen. Kristin Otto, Chefin des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt

"Denkbar schlechte" Situation

Kristin Otto Bildrechte: dpa In vielen Fällen stellten Museen gar keine Förderanträge, weil die Trägerkommunen nicht in der Lage seien, die notwendige Gegenfinanzierung von 50 Prozent aufzubringen. "Die finanzielle Situation ist denkbar schlecht", betonte Otto. Sie regte flexible Fördersätze an, die je nach Finanzkraft der Kommunen variieren könnten.

Luther und Weltkrieg

In diesem Jahr stehen Reformator Martin Luther (1483-1546) und sein Thesenanschlag vor 500 Jahren im Mittelpunkt des Ausstellungsgeschehens. "2017 steht sehr im Zeichen der Reformation", sagte Otto. So beginne etwa im Mai im Kulturhistorischen Museum Merseburg die Ausstellung "Das Merseburger Experiment", die sich mit Fürst Georg III. als Reformator und evangelischer Bischof befasse. Ausstellungen zur Reformation gibt es auch im Schloss Moritzburg Zeitz und im Kulturhistorischen Museum Magdeburg.

Technikmuseum Magdeburg Bildrechte: Technikmuseum Magdeburg Der Museumsverband setzte seine Wanderausstellung zum Ersten Weltkrieg fort. Sie werde 2017 im Börde-Museum Burg Ummendorf, im Technikmuseum Magdeburg und auf Schloss Neu-Augustusburg Weißenfels gezeigt. Derzeit laufen laut Otto die Planungen für den Abschluss der Ausstellung mit Stationen in Tangermünde und Havelberg. Dabei werde vor allem an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren erinnert. Der Fokus solle auf dem Alltag in der Weimarer Republik liegen.