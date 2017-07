Diskurs: Hans-Joachim Maaz: Beziehungskultur - Ausweg aus dem falschen Leben

"Viele Menschen wissen gar nicht mehr, was eigentlich das gute oder das richtige Leben ist, weil sie dem folgen, was die meisten machen, was man machen soll", erzählt Hans-Joachim Maaz. Doch dieser Zwang sich anzupassen, den Erwartungen zu entsprechen - das macht einen nicht nur unzufrieden, sondern im Endeffekt auch: krank. Und "Burn-Out" sei nur ein Modewort dafür.

Der Hallenser Psychoanalytiker und Psychiater Maaz geht dabei bis ganz an den Anfang zurück: der ersten Beziehung, die wir Menschen haben, die zu unseren Eltern. Noch bevor wir überhaupt sprechen können, besteht hier bereits eine wechselseitige Beziehung. Passiert es nun, dass Väter oder Mütter sich nicht ganz auf ihr Kind einstellen können - weil Ihnen vielleicht die Zeit fehlt - dann hinterlässt das Spuren. "Und das Kind kann das nicht verstehen. Es wird immer denken, ich bin nicht in Ordnung", erklärt der Psychoanalytiker. Also versuche es herauszufinden, was es tun kann, um deren Zuneigung zu erfahren. "Das heißt, das Kind richtet sich nicht mehr nach seinen Bedürfnissen, sondern nach denen, die es den Eltern abspürt." Das sei letztlich der Weg in die Fehlentwicklung.