"Lob der schlechten Laune" - Andrea Gerk im Gespräch

Typ 1: Grumpy Old Men Bill Murray ist in seinen Rollen und der Realität ein Musterknabe des grummeligen alten Mannes (Grumpy Old Man), das in Hollywood sein ganz eigenes Genre bestreitet. "Schlecht gelaunten Stinkstiefeln dabei zuzusehen, wie sie ihre Mitmenschen drangsalieren", schreibt Andrea Gerk, genießen wir gerade zu. Vielleicht hat es eine befreiende Wirkung, die geballte Grummligkeit in Form von Murray, Isabelle Hupert oder Jack Nicholson zu sehen. Bildrechte: IMAGO