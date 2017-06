Die zeitgenössischen Arbeiten in der neuen Ausstellung der Kunsthalle der Sparkasse in Leipzig folgen dem Motiv der Störung, was der Ausstellungen auch den englischsprachigen Titel "disturbance" verliehen hat. Verschärfender Fokus ist gerichtet auf das ewige Thema der Rollenklischees zwischen Frau und Mann, die gesellschaftlichen Rechte, Pflichten und Mythen. Der eingenommene Blickwinkel ist subversiv, subkulturell und entgegen den üblichen Normen.