Documenta in Kassel eröffnet "Die Kunst hat Vorrang"

In Kassel ist am Samstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem griechischen Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos die Documenta eröffnet worden. Sie gilt als die weltweit bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Mehr als 160 Künstlerinnen und Künstler zeigen nun 100 Tage lang ihre Werke. Der Bundespräsident lobte vor allem das mutige Konzept der politischen Ausstellung.

In Athen läuft die Documenta bereits seit dem 8. April. Die Entscheidung sei richtig gewesen, die Documenta erstmals an zwei Orten stattfinden zu lassen, sagte Steinmeier. So gehe es darum, Vorurteile zu überprüfen, einmal die Perspektive des anderen einzunehmen und den Dialog zu suchen.