Der Tempelnachbau "Parthenon der Bücher" auf der documenta in Kassel ist vollendet. Am Samstag hängte die Künstlerin Marta Minujín das letzte von 67.000 verbotenen und einmal verboten gewesenen Büchern auf: "Primavera Romana" von Tennessee Williams (deutscher Titel: "Der römische Frühling der Mrs. Stone"). Dazu wurde die argentinische Künstlerin mit einem Hubsteiger zur Spitze des Büchertempels gefahren - der "Parthenon der Bücher" hat etwa die Maße des antiken Parthenon-Tempels auf der Akropolis in Athen.

Mehrere Tausend Zuschauer begleiteten den letzten künstlerischen Akt. Minujín wurde in Kassel wie ein Popstar empfangen. Eine offene Bühne lud ein, sich mit Lesungen, musikalischen oder anderen künstlerischen Beiträgen an der Abschlussfeier zu beteiligen.

Da die Öffentlichkeit von Anfang an eingeladen war, Bücher für den Parthenon zu spenden, konnte jeder auf diesem Weg zu einem Teil des Kunstwerks werden. Jetzt, mit der Vollendung des Parthenons, steht auch schon wieder der Abbau des Kunstwerks an. Bereits am Sonntag werden die ersten Bücher abgehangen und an Besucher verteilt, damit sie erneut gelesen werden - auch dieser Akt macht die Besucher zu einem Teil des Kunstwerks.