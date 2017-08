"Zwischentöne sind nur Krampf im Klassenkampf" sang 1968 der Politbarde Franz Josef Degenhardt, und ein bisschen fühlt man sich bei der aktuellen Documenta 14 in Kassel daran erinnert. Denn noch nie zuvor gab sich diese Weltkunstschau so agitatorisch und verbalradikal wie dieses Mal, will man doch nichts Geringeres als dem "Neoliberalismus", "Kolonialismus" und ganz generell dem "kapitalistischen System" den Kampf ansagen. Doch die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft weit auseinander.

Kritische Reflexion über kapitalistische Verstrickungen des Kunstbetriebs fehlt

Der erste Widerspruch zeigt sich bereits bei der schlichten Frage, wer diese radikale Gesellschaftskritik finanziert. Ausgerechnet die Volkswagen AG ist der größte Documenta-Sponsor, und dieses Unternehmen verkörpert in Zeiten des Diesel-Skandals wohl kaum die Tugenden eines umweltfreundlichen Mäzenatentums, das über jegliche Zweifel erhaben scheint. Doch gerade bei dieser sich so kompromisslos gebärdenden Weltkunstschau findet sich kein Künstler, der sich etwa mit dem zweifelhaften Gebaren des potentesten Geldgebers auseinandersetzt.

MDR KULTUR-Kunstredakteur Andreas Höll Bildrechte: MDR/Hendrik Kirchhof Das war in der jüngeren Kunstgeschichte nicht immer so, denkt man zum Beispiel an den Konzept-Künstler Hans Haacke, der 1971 einen Frontalangriff gegen mächtige Sponsoren des New Yorker Guggenheim-Museums wagte. Unter dem Titel "Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-time Social System, as of May 1, 1971" hatte er eine monumentale Foto- und Textdokumentation präsentiert, in der die kriminellen Aktivitäten von bekannten New Yorker Großgrundbesitzern und Immobilienspekulanten aufgeführt waren. Dass auch einige prominente Mäzene des Guggenheim-Museums dazugehörten, konnte jeder von den Schildern ablesen. Der Effekt: die Museumsleitung sah sich gezwungen, die explosive Ausstellung sechs Wochen vor der Eröffnung abzusagen.



Solch eine ebenso präzise wie provokante Reflexion über die ökonomischen Grundlagen des heutigen Kunstbetriebs, ein Nachdenken darüber, wie man selbst mit einem Budget von rund 34 Millionen Euro in das so viel gescholtene kapitalistische System verstrickt ist, vermisst man bei dieser hochpolitisierten Documenta schmerzlich.

Kritik an der "Fetischisierung der Flüchtlingskrise" durch die Documenta

Installation des Künstlers G. Galindo aus Wracks von Flüchtlingsbooten von der griechischen Küste. Bildrechte: dpa Generell scheinen der Kurator Adam Szymczyk und sein Team gegen Selbstkritik, aber auch Kritik von außen gefeit zu sein. So wurden die heftigen Proteste aus der Athener Kunstszene ignoriert, die in den Vorwürfen gipfelte, die Documenta trete wie eine Kolonialmacht auf und habe mit ihren Millionen die kleine Athen-Biennale plattgemacht. Die Geste der Solidarität mit den krisengeschüttelten Griechen, welche die Documenta im Vorfeld mit großem moralischen Vibrato verkündet hatte, ging sprichwörtlich nach hinten los. Selbst Geflüchtete protestierten in Athen gegen die "Fetischisierung der Flüchtlinge" und die künstlerische Ausbeutung des Themas durch die Documenta.

In Kassel spitzen sich nun die Kontroversen über den ästhetischen Umgang mit der Flüchtlingskrise zu. Nach heftigen Protesten gegen die geplante Performance "Auschwitz on the beach" des italienischen Autors und Aktivisten Franco Bifo Berardi, die vom 24. bis 26. August im Fridericianum gezeigt werden sollte, wurde das Vorhaben am Dienstagabend abgesagt. So wurde im offiziellen Documenta-Text die europäische Migrationspolitik mit dem Massenmord an den Juden verglichen. Berardi bezichtigte die europäischen Regierungen, dass sie "Konzentrationslager auf ihren eigenen Territorien" errichteten und "ihre Gauleiter in der Türkei, Libyen und Ägypten" dafür bezahlten, "die Drecksarbeit entlang der Küsten des Mittelmeers zu erledigen, wo Salzwasser mittlerweile das Zyklon B ersetzt."