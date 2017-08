DOK Leipzig zum 60-jährigen Jubiläum verlängert

Laut Eue werde sich die Jubiläumsausgabe hinsichtlich ihres Stils und ihrer Atmosphäre anders anfühlen. So solle die Retrospektive mehr Beachtung finden, sagte der Programmleiter: "Die Archivfilme sollen so in Szene gesetzt werden, dass klar wird, diese Filme haben auch etwas mit uns zu tun". Hundert Jahre nach der Oktoberrevolution widmet sich die Retrospektive in diesem Jahr den filmischen Strategien der Machtrepräsentation totalitärer Regimes seit 1917.