Das Dresdner Münzkabinett soll nach seiner Schließung wegen eines mysteriösen Belags auf den Ausstellungsstücken im Dezember wieder öffnen. Das teilten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) am Dienstag mit. Die Sammlung war im März aufgrund von Silberchlorid-Ablagerungen auf den nicht konservierten Münzen geschlossen worden , um so Schäden an weiteren Objekten zu verhindern. Alle 3.300 Ausstellungsstücke wurden ins Depot gebracht, wo es Restauratoren gelungen sei, die Oberflächen der kostbaren Münzen wieder herzustellen.

Münzkabinett-Direktor Rainer Grund mit einer der gereinigten Münzen. Bildrechte: dpa

Woher der mattweiße Belag kommt, ist jedoch weiter unklar. SKD-Geschäftsführerin Marion Ackermann sagte am Dienstag, man habe "das Rätsel noch nicht komplett lösen können." In den vergangenen Monaten habe man die Bedingungen im Münzkabinett und in den klimatisierten Vitrinen erforscht, von den verwendeten Materialien der Einrichtung bis zur Luft. Dabei seien jedoch keine Hinweise gefunden worden, die die Entstehung des Silberchlorids eindeutig erklären würden. Auch der fachliche Austausch mit Kollegen anderer bedeutender Sammlungen wie den Münzkabinetten in Berlin, München und Wien habe zu keinem Ergebnis geführt - das im Dresdner Münzkabinett aufgetretene Phänomen sei in der Fachwelt bisher unbekannt.