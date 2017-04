Schon der Titel ist eine Provokation: "Tear down this wall!“ Damit zitieren die Dresdner Sinfoniker um Markus Rindt und Marc Sinan den berühmten Spruch von Ronald Reagan, den sie jetzt an dessen Präsidentennachfolger Donald Trump richten. Die Aufforderung ist klar: Die geplante Mauer zwischen den USA und Mexiko soll verhindert werden.