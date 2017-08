Der Autor und Filmregisseur Egon Günther ist am Donnerstag Morgen im Alter von 90 Jahren nach langer, schwerer Krankheit in Potsdam gestorben. Das teilte der Aufbau Verlag mit. Bekannt wurde er durch Verfilmungen wie "Lotte in Weimar", "Der Dritte" und "Die Braut". Zu seinen wichtigsten Romanen gehören "Die Reitschule" und "Der Pirat". Egon Günther wurde für seine Arbeiten mit zahlreichen Preisen geehrt, zuletzt erhielt er die Ehrenbürgerschaft seiner Geburtsstadt Schneeberg.

Egon Günther wird 1927 in Schneeberg geboren. Nach einem Pädagogik- und Germanistikstudium in Leipzig arbeitet er zunächst als Lehrer. Ab Mitte der 1950er Jahre veröffentlicht er seine ersten Romane, darunter "Flandrisches Finale" und "Einmal Karthago und zurück".

1958 kommt Günther als Quereinsteiger zum DEFA-Studio in Potsdam-Babelsberg. Dort schreibt er zunächst Drehbücher. Sein Regiedebüt feiert er mit "Lots Weib". Später folgen Filme wie "Der Dritte" (mit Jutta Hoffmann) und "Lotte in Weimar" (mit Lilli Palmer), mit dem die DDR erstmals in Cannes bei den Filmfestspielen dabei ist. Dass er für den Goethe-Film der Defa außerdem die Schauspielerin Lilli Palmer in den Osten vor die Kamera gelockt hat, gilt damals als Sensation und bringt dem radikalen Avantgardisten nicht nur Ansehen in der DDR, sondern auch internationale Aufmerksamkeit.