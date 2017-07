Das Grabmal für Kurt Masur soll im November auf dem Leipziger Südfriedhof eingeweiht werden. Das teilte die Leiterin des Internationalen Kurt Masur Instituts, Christiane Schmidt, MDR KULTUR mit. Ein Bildhauer habe in enger Absprache mit der Witwe Kurt Masurs, Tomoko Sakurai, ein Relief für das Grab entworfen und arbeite nun an dessen Umsetzung.

Der Feuilleton-Chef der "Leipziger Volkszeitung", Peter Korfmacher, versuchte dagegen, die Wogen zu glätten. Er sagte MDR KULTUR: "Das zu skandalisieren, finde ich unangemessen." Zwar sei auch er der Meinung, dass bei Masurs Grabstätte eineinhalb Jahre nach dessen Tod "jetzt langsam mal etwas passieren" müsse. Ein außergewöhnliches Grabmal zu entwerfen, dauere aber eben eine Zeit.



Insgesamt werde die Stadt Leipzig Masurs Erbe durchaus gerecht, so Korfmacher weiter. Masur sei "im Gewandhaus, und sei es nur als Geist, so präsent wie niemand anders". Zudem gebe es in der städtischen Musikschule einen Kurt-Masur-Saal, außerdem werde überlegt, einen Platz nach ihm zu benennen. Und auch an Masurs Leistung während der Friedlichen Revolution im Herbst '89 werde "bei jeder sich bietenden Gelegenheit" erinnert, "und auch mit jedem ausführlichen Hang zur Glorifizierung".