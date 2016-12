Diese chaotische weihnachtliche Komödie war in Schweden ein Riesenerfolg, vermutlich weil sie sehr geschickt mit dem Grundtrauma vieler derartiger Familienfeiern spielt: Die Erwartungen sind so ungeheuer hoch, dass der tiefe Sturz umso schmerzhafter wirkt. Dabei soll diesmal alles anders werden. Oscar und Simon, ein glückliches, schwules Paar, laden ihre Familien zu sich ein, um Weihnachten ganz traditionell zu feiern und zugleich eine wichtige Neuigkeit zu verkünden. Ihre gemeinsame Freundin Cissi erwartet ein Baby, das einem gemixten Sperma-Cocktail entsprungen ist, also könnten beide die Väter sein, eine unkonventionelle Familie zu dritt entsteht.