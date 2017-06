Schon zu ihren Lebzeiten las sich die ganze DDR durch ihre Bilderbücher - heute sind ihre Geschichten bereits Klassiker. Doch was macht Elizabeth Shaws Bücher eigentlich so zeitlos schön? Es sind wohl die vielen liebevollen Details, die sie in ihre Illustrationen einfließen lässt. Unvergesslich sind zum Beispiel die vor Angst gekräuselten Schurrhaare des kleinen Angsthasen. Spitze Nasen und breit lächelnde Münder skizzieren ihre kleinen und großen Heldinnen und Helden als freundliche Mitmenschen. In ihrer Autobiografie schrieb Elisabeth Shaw, dass sie sich beim Schreiben und Zeichnen stets daran erinnerte, welche Ängste und Sehnsüchte ihr in der eigenen Kindheit begegneten. Dabei begann sie erst für Kinder zu zeichnen, als ihre eigenen schon fast erwachsen waren - eine prekäre finanzielle Lage brachte sie dazu, sich 1963 den kleinen Angsthasen auszudenken.

Viele kleine behagliche Details

Der kleine Angsthase - eigentlich ein Klassiker Bildrechte: Beltz / Der Kinderbuchverlag An Details kann man sich bei Elisabeth Shaw nicht sattsehen. Wie ein Wind durch das spärliche Haar eines Protagonisten fährt, Blumen am Wegesrand wachsen und stets ein kleiner Teppich in den Zimmern ihrer Bilderbuchwelten liegt. Die Interieurs bei ihr sind immer gemütlich, gespickt mit behaglichen, kleinen Dingen wie die Knäufe an einer Kommode. Oder der gelbe, große Sessel, in dem die Oma des Angsthasen sitzt und strickt: Viele von Shaws Tierfiguren und wohnen wie Menschen in einer Wohnung und tragen Anziehsachen - man denke nur an die geschmackvoll aufeinander abgestimmten Zweiteiler von Zilli, Billi und Willi.

Eine Welt mit Gerechtigkeitssinn

Cover des Buches "Bärenhaus" und Elizabeth Shaw Bildrechte: Beltz | Der KinderbuchVerlag/Privatfoto Anne Schneider Die Welt in Shaws Büchern ist in Ordnung. Sanfte, hüglige Landschaften bestehend aus lockeren Strichen und zarten Wasserfarben laden zum Verweilen ein. Gut und Böse sind klar gekennzeichnet. Neben Shaws Gerechtigkeitssinn schimmert auch der unvermeidliche sozialistisch-erzieherische Ansatz durch.



1920 in Belfast geboren, studierte sie Kunst in London und musste 1940 Wehrdienst leisten. 1944 heiratete sie den deutschen Bildhauer und Maler René Graetz, der in London im Exil lebte. Gemeinsam zogen die beiden überzeugten Antifaschisten in den Ostteil von Berlin, sie glaubten an die sozialistische Idee, wollten helfen, ein neues Deutschland mit aufzubauen.

Ich wollte ganz bestimmte Werte wie Mut, Freundlichkeit und die Vorstellung vermitteln, dass man nicht nur für sich selbst lebt. Kinder haben ein ausgeprägtes Gefühl für Gut und Böse und einen starken Gerechtigkeitssinn, bis die Welt der Erwachsenen diese Werte durcheinanderbringt. Elizabeth Shaw