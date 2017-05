Bildrechte: artour/MDR FERNSEHEN

In diesem Jahr dreht sich alles um Luther - auch in Eisleben. Dort wurde der Reformator 1483 geboren - dort starb er 1546. In der Zwischenzeit stellte er mit seinen 95 Thesen die alte Welt auf den Kopf und brachte das Neue Testament in ein lebendiges Deutsch. Dazu weilte er allerdings selten zuhause im Mansfeldischen, das im Ruf steht, eine gebeutelte Region zu sein, bevölkert von Einheimischen, die einen schwer verständlichen Dialekt reden. Seit die Jungs von "Elsterglanz" Stallones "Rambo" neu synchronisierten - "Mache ma Eier!" - und selbstbewusst mansfeldisch von der Comedy-Bühne krächzen, kennt ihn die ganze Republik.



Gilbert "Gilli" Rödiger und Sven "Svenni" Wittek sind längst kein Geheimtipp mehr, sondern Stars mit ausverkauften Tourneen. Und: Einer der größen Fans ist die Oberbürgermeisterin von Eisleben, Jutta Fischer, die im Lutherjahr den Ruf des Mansfelder Landes nachhaltig reformieren will, oder sagen wir: aufpolieren, mit "Elsterglanz". Auch wenn sie Tim Melzer für den besten Koch der Welt hält und Kartoffel und Quark für die Leibspeise im Mansfelder Land - nicht Eier.