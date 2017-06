Chet Baker war so etwas wie der Poster-Boy des Jazz, die berühmten Fotografien von William Claxton machten den weißen Musiker zu einer Ikone wie James Dean. Im Biopic "Born to Be Blue" zeigt der kanadische Regisseur Robert Budreau eindringlich, wie eng auf diesem Weg das musikalische Genie des Trompeters mit der Drogensucht verbunden war, wie vergeblich alle Versuche waren, von der Nadel loszukommen.