Ein Kuss von Beatrice

Sie haben nicht viel gemeinsam, die beiden Frauen, die in diesem Film aufeinandertreffen, außer die Erinnerung an einen Mann, der schon lange nicht mehr lebt. Beatrice (Catherine Deneuve), die ihn vor 30 Jahren verließ, sucht jetzt, da sie an einem Hirntumor leidet, den Kontakt zu dessen Tochter Claire (Catherine Frot). Beatrice ist eine Genießerin in vollen Zügen, raucht und trinkt und spielt, Claire ist eine rationale, verantwortungsbewusste Hebamme.

Der Film will etwas zu viel, schließt dabei oft zu kurz und wird oberflächlich: Die Anklage eines marktwirtschaftlichen Gesundheitswesens, in dem für Claire kein Platz mehr ist, wirkt etwa so wie plattes Kabarett. Aber die Konflikte der beiden Frauen, die erwartungsgemäß in späte Harmonie und Verstehen münden, werden von den wunderbaren Stars so überzeugend und liebevoll ausgespielt, dass man die Überfrachtungen schnell vergisst und nur noch Augen für die beiden hat.