So kennt man Chris Rea: superlässige Slideguitar und rauchige Stimme. Songs, die einen rausbeamen aus dem Alltag, aus dem Stress, aus der Welt. "Der Meister des Schmachfetzens" hatte die taz ihn einst genannt und die Süddeutsche meinte "Seine Welt ist die Schmuseecke". Chris Reas großes Vorbild war immer Ry Cooder, und wenn man sich seine Musik genau anhört, so vernimmt man unter dem Zuckerhut auch immer wieder Anklänge an dessen Art, Gitarre zu spielen.

Jetzt legt der 66-jährige Brite sein vielleicht bestes Album vor. Chris Rea berichtet dazu: "'Road Songs for Lovers' ist ein sehr persönlicher Song, der vielleicht trotzdem auf viele Leute zutrifft: Als ich jung war, sind wir immer auf eine kleine Insel gefahren, die zu Ibiza gehört. Wir fuhren dorthin, weil es preiswert war, und dann kam es leider total in Mode. Und ich habe immer noch das Bild vor mir: die sandigen Füße auf dem heißen Armaturenbrett am späten Nachmittag - und der Song handelt von diesem Gefühl, jung und glücklich zu sein."

Neuorientierung nach Erkrankung

Seinen Durchbruch hatte Chris Rea 1985 mit "Shamrock Diaries" und dem Song "Josephine", der, wie die meisten der bekannten Rea-Songs, auch stark an Mark Knopfler erinnert. Überhaupt ist es der leichte, langsame Dire-Straits-Groove zur samtenen Stimme, der den hohen Wiedererkennungs- und Wohlfühlwert von Chris Reas Musik ausmacht.

Chris Rea bleibt ein Romantiker

Chris Rea, geboren 1951 in Middlesbrough, England Bildrechte: MDR/ Werner Lengenfelder Nun ist Rea einmal rum um den ganzen Kuchen und wieder bei dem angekommen, was seine Fans am meisten erfreuen wird: zwölf Rockballaden. "Vintage Rea", wenn man so will, natürlich nicht ohne den einen oder anderen Blues-Akkord. Chris Rea ist ein Romantiker geblieben. Auch wenn er von seiner Genesung spricht, spielt das eine Rolle. Dazu meint Rea: "Schönheit liegt im Auge des Betrachters - davon handelt der Song 'Beautiful'. Ich war ziemlich krank und es war ziemlich anstrengend, wieder auf die Beine zu kommen. Ich musste jeden Morgen zeigen, dass ich stark bin, aber manchmal schafft man das nicht und bleibt einfach im Bett und tut so, als wäre man nicht krank. Da hat mich dann ein einäugiger Hund, eine Sie, aus dem Bett geholt, der jeden Tag den Hügel besteigt, dort wo ich wohne, um die olfaktorische Zeitung zu lesen - ohne diese Hündin wäre ich nicht auch jeden Tag auf diesen Hügel gestiegen."



Keine Slidegitarre, keine Melodie, keinen Text, den man nicht irgendwie schon von Chris Rea gehört hätte, wenn man sein Werk kennt. Das Album hier will nicht innovativ sein, es will das feiern, was Chris Rea erfunden hat: den Chris Rea Sound. Und das gelingt dem Musiker. Auf dieses Album werden sich alle einigen können, die Bluesfans mit denen, für die Rea in den letzten Jahren vielleicht zu wenig Balladen geliefert hat.