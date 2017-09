Matt Bianco - die Älteren kennen die englische Band noch aus den frühen 80ern mit Hits wie "Get Out Of Your Lazy Bed". Die Band um Mark Reilly verband geschickt griffige Pop-Tunes mit Jazz-Einflüssen und Swing. Markenzeichen war immer die samtig-fluffige Dry-Martini-Stimme von Sänger Mark Reilly, stilistisch ein Sammelsurium seiner Vorbilder: