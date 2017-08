Album der Woche | Passenger: "The Boy Who Cried Wolf" Passenger: "Ich liebe Streaming-Dienste"

1,5 Milliarden Mal wurde das Video zu "Let Her Go" im Internet angeklickt. In 20 Ländern stand der Song auf Platz eins der Charts. Quasi über Nacht wurde Passanger von einem Straßenmusiker zu einem Weltstar. Gerade ist sein neuntes Album erschienen "The Boy Who Cried Wolf". Und das ist ein ganz besonderes Album für den Musiker, denn danach verabschiedet er sich erstmal aus der Öffentlichkeit.

von Kerstin Poppendieck, MDR KULTUR-Musikkritikerin