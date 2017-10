"Sugar Island" ist das mittlerweile zehnte Album von The 4 of Us. Es steht musikalisch ganz in der Tradition der lockeren Folkballaden und Uptempo-Rocknummern, wie sie auch aus der Feder von Simon & Garfunkel oder Neil Young hätten stammen könnten - wenn die einen irischen Background gehabt hätten. Denn in aller Lockerheit und gekonnten Noblesse der Harmoniegesänge und Akkordfolgen schwingt auch immer diese Melancholie mit, die einem Volk anheim ist, das über Jahrhunderte hinweg immer zu kämpfen hatte.



Die Art und Weise, wie The 4 of Us sich auf "Sugar Island" dem Thema Nordirlandkonflikt genähert haben, ist irgendwie ein ganz typisch irischer. Nicht verbissen, verbittert auch nicht - eher stolz und aufrichtig, romantisch, grundoptimistisch. Damit sind The 4 of Us, bei jeder musikalischen Ferne, textlich und inhaltlich ganz dicht bei anderen irischen Bands, wie den Undertones, The Divine Comedy, The High Llamas, Kieran Goss, Planxty oder eben auch U2.