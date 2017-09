Eigentlich wollte Tori Amos ein ganz anderes Album machen; ein Album inspiriert von den Wurzeln der Familie ihrer Mutter, die aus North Carolina stammt. Dafür ist sie in die Smoky Mountains gereist, um sich inspirieren zu lassen. Der Wahlkampfsieg Donald Trumps und das, was dem folgte, hat allerdings alles verändert. Tori Amos musste einfach ein Album machen, dass die aktuelle politische Situation in den USA thematisiert. Aber auch dabei haben ihr die Erlebnisse in den Smoky Mountains geholfen. Die Natur sei der beste Lehrer bei unseren Problemen, meint Amos.

Auch die Natur wird attackiert, und sie hat gelernt, damit umzugehen. Wir sollten uns genau ansehen, wie die Mächtigen der Welt vorgehen. Sie warten nur darauf, selbst reden zu können. Aber sie hören dem anderen nicht zu, sie sind nicht präsent. Und das können wir von der Natur lernen: präsent zu sein. Diese Mächtigen der Welt werden höchstwahrscheinlich nicht merken, wenn ein Sturm im Anmarsch ist. Ihnen ist klar, dass irgendwann ein Sturm kommt, aber weil sie nicht präsent sind, nicht zuhören, merken sie nicht, wenn es soweit ist. Tori Amos, Musikerin

Thema Nummer Eins: Die USA unter Donald Trump

"Krieg als Theaterstück. Konflikte regieren, mit dem Ziel, uns zu spalten bis es keine Seiten mehr gibt, die wir einnehmen könnten" – mit verletzlicher Stimme singt Amos in dem Lied "Breakaway" von Krieg, Verrat und Blutdiamanten. Dazu begleitet sie sich selbst am Klavier, was das Lied nur noch eindringlicher macht. Die Künstlerin hat in ihrer Musik schon immer ihre politische Meinungen geäußert, aber so deutlich war sie selten.

Ich kann mich an keine Zeit wie diese erinnern – mit Ausnahme der späten 60er, nachdem Martin Luther King und Bobby Kennedy ermordet wurden, dem Vietnamkrieg und als Nixon Präsident wurde. Tori Amos

Thema Nummer Zwei: Die Erkrankung ihrer Mutter

Ich habe Mary dieses Lied noch nicht vorgespielt, weil ich gar nicht weiß, was sie gerade überhaupt mitbekommt. Diese Situation ist sehr schwer für uns. Mary war immer so produktiv und lebendig, aber sie ist immer noch produktiv – in ihrer Liebe. Wenn man mit ihr zusammensitzt und sie berührt deine Hand, dann will sie, dass du ihr Musik vorspielst. Dann sitzt du da mit ihr, ihr teilt die Musik und Mary erstrahlt. In diesen Momenten leuchten Marys Augen. Dann ist sie noch immer da. Tori Amos

Scharfe Texte

Tori Amos ist eine aufmerksame Beobachterin, die sich intensiv und kritisch mit dem auseinandersetzt, was um sie herum passiert und die es schafft, trotz der Schärfe ihrer Texte, die Musik nie aggressiv oder düster klingen zu lassen. Mit "Native Invader" veröffentlicht sie ein Album, das sowohl inhaltlich als auch musikalisch überzeugt und einmal mehr zeigt, was für eine Ausnahmemusikerin Tori Amos ist.