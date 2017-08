Weitläufige Wiesen, Nationalparks, Gebirge, kilometerlange Strände – all das macht Wales aus, das kleinste Land des vereinten Königreiches Großbritannien. In der Hauptstadt Cardiff leben Kathryn Pepper und Paul Zervas, die privat ein Paar und musikalisch ein Duo sind. Sie sind vereint in ihrer Liebe für Folkmusik im Stil der großen 60er-Jahre, geprägt von Bands wie Crosby, Stills, Nash & Young, Joni Mitchell, The Mamas & The Papas und Fleetwood Mac.