Knut Elstermann: Warum ist der Mythos, den Sie geschaffen haben so unsterblich? Er hat ja immer noch eine große Kraft, eine starke Anziehungskraft auf Menschen - auch nach 30 Jahren.

Ridley Scott: Das ist eine gute Frage. Denn nachdem vier Alien-Filme vollendet waren, hat nie jemand die Frage gestellt, wer hat diese Figur geschaffen und weshalb. Also es ist eine gute Frage. Also habe ich eine Weile überlegt und gedacht, die Antwort könnte sein: Es berührt das Thema der Schöpfung. Es berührt Gott oder höhere Wesen.

Im ersten "Alien"-Film haben Sie mit Sigourney Weaver einen starke Action-Heldin gezeigt, jetzt wieder mit Katherine Waterston. Warum ist es für Sie so wichtig, starke weibliche Charaktere zu schaffen? Sind Frauen Ihre Helden?

Damals mit Sigourney Weaver war es gar nicht so entscheidend, dass sie eine Frau ist, sie war einfach Ripley. Aber dann, bei meiner weiteren Arbeit, gab es immer wieder starke Frauen: G.I. Jane, eine Navy-Offizierin, da ging es um Frauenrechte. Oder nehmen Sie Thelma & Louise – Ich habe Frauen immer als gleichberechtigt empfunden. Die Reaktionen haben mich überrascht. Ich dachte, Sigourney ist gut, sie ist groß und athletisch. Sie könnte einen wahrscheinlich einfach umhauen. Sie ist körperlich und geistig überlegen. Das war für mich ganz natürlich. Erst später wurde mir bewusst, dass ich als Frauenregisseur gesehen wurde.

Mehr als im ersten Film ist dieser Film aber mehr ein Ensemble-Werk, wo die Gruppe als Gesamtheit im Vordergrund steht…nicht so sehr der einzelne Held...

Ja, genau. Der erste Alien-Film war für mich mehr ein B-Movie, aber ein sehr gut umgesetzter, im A-Movie-Stil. Die Geschichte ist sehr einfach: Sieben Leute sind eingesperrt in einer Art mysteriösem Haus. Oder einer Insel, wo sie alle sterben müssen. Also fast schon ein C-Movie. Aber wir haben es so gut gemacht, dass er eine Eigendynamik bekam.