Paul, ein sympathischer junger Mann aus Kamerun, hat einen großen Traum: Er will nach Europa, obwohl er weiß, wie beschwerlich und aussichtslos der Weg ist. Hoffnung auf politisches Asyl kann er sich kaum machen, er will ein besseres Leben für sich und Unterstützung für die Familie. Über zwei Jahre lang begleitete der Regisseur Jakob Preuss den flüchtenden Paul von Marokko über Spanien bis nach Deutschland.

Das Schöne an seinem Dokumentarfilm ist die aufrichtige, niemals idealisierende Beobachtung. Wir sehen Pauls Ungeduld, seine nicht zu erfüllenden Erwartungen an den Regisseur, der sich naturgemäß nicht heraushalten, aber eben auch nicht dauerhaft helfen kann. So ist dieser Film auch die ehrliche Konfrontation eines privilegierten Europäers und eines völlig rechtlosen Afrikaners, die trotz allen guten Willens voller Konflikte ist. Ohne Betroffenheitsgestus, aber mit Wärme und manchmal sogar mit Humor wird der Weg eines Flüchtenden nachgezeichnet, der unbedingt eine Chance nutzen will, die er nicht hat.