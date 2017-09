"Amelie rennt" - neu im Kino

Die rebellische und sehr schlagfertige Amelie aus Berlin muss nach Südtirol, in ein Lungen-Sanatorium. Lange hat die 13-jährige ihre Asthma-Erkrankung beiseitegeschoben, die Pubertierende will stark und perfekt vor ihren Freundinnen erscheinen. Doch nun drängt die Zeit, ihr Zustand ist sehr ernst. Doch bei allem Widerwillen – der Zwangsaufenthalt in den Bergen hat auch sein Gutes: Amelie trifft auf den charmanten Bauernjungen mit dem merkwürdigen Namen Bart. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Heimlich brechen sie auf, um die Berge zu ersteigen, Amelie erhofft ein Heilungswunder bei einem uralten Feuerritual auf dem Gipfel.