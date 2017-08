Ganz abgesehen von historischen Ungereimtheiten – so steht erstaunlicherweise das wiederaufgebaute Berliner Stadtschloss mit seiner öden Rückseite schon – und seiner genussvollen Brutalität, enttäuscht und langweilt der Film vor allem durch seine angestrengte, glatte Oberflächen-Ästhetik. Theron soll als weiblicher James Bond aufgebaut werden, sie wirkt hier aber nur leblos wie eine Barbie-Puppe, die ihr letztes bisschen Verstand verloren hat. Dieser Film will so unendlich cool sein, dass er vor lauter Stilbewusstsein nie in die Gänge kommt.