Auguste Rodin

Das Rodin-Museum ist einer der Produzenten des Films, vielleicht wirkt er deshalb so halbherzig, so gedämpft, so unentschlossen. Nur selten steigt der konventionelle und mitunter recht zähe Film tiefer in künstlerische Prozesse ein, doch dann entfaltet er plötzlich eine überraschende Kraft, etwa bei Rodins Ringen mit der überlebensgroßen Balzac-Figur. In solchen raren Momenten überzeugt dann auch Darsteller Vincent Lindon mit einer ganz eigenen, kantigen, verzweifelten Ausstrahlung.