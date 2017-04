So unterschiedlich Lutheraner, Baptisten und Anglikaner ihren Glauben leben, so haben doch all ihre Strömungen Wurzeln im 16. Jahrhundert. Das ist der historische Bezugspunkt, der liegt im Zeitalter der Reformation. Das ist auch für die Ausstellungsmacher der Ausgangspunkt.

Das erste Neue Testament in koreanischer Sprache, 1887 Bildrechte: Bodleian Library, Oxford

In Schweden brachte der Protestantismus die lutherische Staatskirche hervor; 1593 bekannte sich der Reichstag zum Luthertum und verteidigte es seitdem auch auf dem Schlachtfeld. Weit entfernt von einer Staatskirche sind die USA: So vielfältig wie die Kulturen des von Einwanderung geprägten Landes sind auch die Konfessionen, die seit dem 18. Jahrhundert entstanden sind. Ihnen gemein ist, dass der Protestantismus das Selbstverständnis der Amerikaner und ihre Sicht auf ihr Land als "Gelobtes Land" bis heute spürbar geprägt hat.



Auch in Tansania verbreitete sich der Protestantismus auf vielfältige Weise. Heute ist die Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansania (ELCT) mit über sechs Millionen Mitgliedern die größte lutherische Kirche Afrikas und die zweitgrößte weltweit. Auch Südkorea überrascht: In keinem anderen ostasiatischen Land leben so viele Protestanten. Gehörten nach dem Koreakrieg in den 1950er-Jahren nur drei Prozent der Bevölkerung dem Protestantismus an, machte ihr Anteil 1995 knapp 20 Prozent aus.