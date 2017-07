Das Albertinum Dresden eröffnet am Samstag in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut die Ausstellung "Geniale Dilettanten - Subkultur der 1980er-Jahre in West- und Ostdeutschland". Auf beiden Seiten der Mauer hatten seit dem Ende siebziger-Jahre alternative Künstler mit Provokationen für Aufsehen gesorgt. Bedingt durch die verschiedenen Gesellschaftssysteme unterschieden sich Motivation und Artikulation der Gegenkulturen auf beiden Seiten. In der Gegenüberstellung werden jedoch auch Parallelen und sogar grenzüberschreitende Berührungspunkte sichtbar.