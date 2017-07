Für die Ausstellung wurde der Tafelaltar aufwendig saniert, wodurch sich auch sein Erscheinungsbild gewandelt hat. So gelang es dem Restauratoren-Team unter anderem, die Rahmungen des Altars von ihrer schwarzen Übermalung zu befreien und bisher nicht sichtbare Medaillons freizulegen, die Inschriften offenbaren. Füllmaurers Kunstwerk zeigt nun wieder zarte goldene Ornamente auf rotem, blauem und grünem Grund. Bei den Arbeiten erhielten die Restauratoren auch Einblicke in die Arbeitsweise des Malers und seines Umkreises.



Anschaulich präsentiert das Herzogliche Museum den Altar, sodass die Besucher die einzelnen Tafeln des Kunstwerks von beiden Seiten betrachten können. Zudem zeigt die Schau die neugewonnenen Erkenntnisse der umfassenden Restaurierungsarbeiten und Referenzobjekte, die zuvor noch nie in Thüringen zu sehen waren – so wie der Altar des Meisters von Meßkirch.