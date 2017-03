Der russische Maler Alexej von Jawlensky (1864-1941) und der französische Maler und Grafiker Georges Rouault (1871-1958) haben je ihren eigenen Bildkosmos geschaffen. Sie folgten kompromisslos ihren Vorstellungen und suchten dafür eine adäquate Formen- und Farbsprache. Beide waren tief religiöse Menschen und offen für spirituelle Fragen. Sie trachteten danach, mit einem zeitgemäßen Ausdruck zeitlose Inhalte zu vermitteln, und sie rührten dabei mit ihrer Malerei an Grundfragen des Menschseins in der Spanne von Leben und Tod.

Alexej von Jawlensky: Prinzessin Turandot, 1912, Öl auf Leinwand, Alexej von Jawlensky-Archiv S.A. Locarno. Bildrechte: Foto-Studio Endrik Lerch

Unter dem Titel "Sehen mit geschlossenen Augen" vereint die Schau mehr als 120 Werke aus öffentlichen und privaten Sammlungen in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz - darunter teils erstmals gezeigte Arbeiten und selten verliehene Gemälde. Der Fokus beider Künstler liegt auf Figurenbildern, die in ihrem Schaffen eine zentrale Rolle spielen und auffallende Parallelen aufweisen. Einen weitereren Schwerpunkt bildet die Gattung des Stilllebens, das die Lust der Künstler am dekorativen Gestalten bezeugt.