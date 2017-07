Feininger war mit Karl Schmidt-Rottluff und Erich Heckel befreundet und stand den Künstlern des Blauen Reiters und des Sturm-Kreises um Herwarth Walden nahe. 1919 wurde er von Walter Gropius an das Bauhaus in Weimar berufen und übernahm dort 1921 die Leitung der druckgrafischen Werkstatt. Für den Druck seiner Grafiken hat Feininger wertvolle handgeschöpfte Büttenpapiere, verschiedene hauchdünne Japan- und Chinapapiere ausgewählt.

Außerdem öffnet in den Kunstsammlungen eine Ausstellung mit rund 30 Werken aus der Sammlung Claus Hüppe. Zu sehen sind Gemälde, Aquarelle, Grafiken und Zeichnungen der Klassischen Moderne darunter von Marc Chagall, Edvard Munch, Emil Nolde und August Macke.



Die Gemeinsamkeit der 30 Werke liegt in der großen Intimität, die sie ausstrahlen. Sie zeigen etwa die ländliche Umgebung des Wohnortes von Heinrich Campendonk, eine Urlaubsbekanntschaft von Edvard Munch oder die Porträts von August Macke und seiner Frau Elisabeth. Besonders hervorzuheben ist die Bandbreite der Sammlung; sie beinhaltet die Porträts eines Fürstenbpaares aus dem Jahr 1532 von Lucas Cranach dem Älteren ebenso wie ein Stilleben des kolumbianischen Künstlers Fernando Botero von 1997.



Die nun ausgestellten Bilder der Sammlung Claus Hüppe werden erstmals gemeinsam in einem Katalog publiziert und befinden sich seit 2010 als Dauerleihgabe in den Kunstsammlungen Chemnitz. Sie ergänzen in großzügiger Weise den während der Zeit der Nationalsozialisten stark dezimierten Bestand des Museums.