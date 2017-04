Mit einer Auswahl von etwa 70 Werken gibt die Ausstellung einen exemplarischen Überblick. Hartmut Koch aus Chemnitz hatte die rund 500 grafischen Blätter Mattheuers über die Jahre gesammelt. 2002 übergab er die Grafiksammlung im Wert von fünf Millionen Euro seiner Wunschkandidatin, der Stadt Chemnitz. Der Grundstein für die größte druckgrafische Sammlung von Mattheuer-Arbeiten in Deutschland war gelegt. Im grafischen Schaffen Mattheuers dominierte die klare und eingängige Formensprache des Schwarz-Weiß-Druckes. Viele seiner großformatigen Gemälde bereitete er in grafischen Blättern vor. Von 1969 bis 1975 entstand auch ein Dutzend Motive in der Technik des mehrfarbigen Siebdruckes, das sich in der Farbigkeit deutlich vom übrigen grafischen Œuvre abhebt. Die Anregungen zu diesen Darstellungen stammten aus der unmittelbaren Umgebung und dem Leben des Künstlers: Der Blick aus dem Fenster auf eine mondbeschienene Stadtlandschaft oder das erste Grün im Blumentopf auf dem Fensterbrett.

Wolfgang Mattheuer wurde 1927 im vogtländischen Reichenbach geboren, wo er sich von 1941 bis 1944 zum Lithographen ausbilden ließ, in der Firma Carl Werner, in der sein Vater als Buchbinder arbeitete. Anschließend plante Mattheuer, Gebrauchsgrafik in München zu studieren, wurde aber zum Kriegsdienst einberufen, geriet in Gefangenschaft, konnte schließlich fliehen und 1945 in seinen Heimatort zurückkehren. Kurz darauf besuchte er die Kunstgewerbeschule Leipzig und nahm ein Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst auf, an der er ab 1952 auch lehrte. 1974 gab er sein Lehramt auf und arbeitete seitdem freiberuflich.



Gemeinsam mit Bernhard Heisig und Werner Tübke gründete er die "Leipziger Schule". 1963 fand Mattheuers erste große Museumsausstellung im Lindenau-Museum in Altenburg statt. Ab 1971 begann Wolfgang Mattheuer auch plastisch zu arbeiten. Am 7. April 2004 starb der Künstler an seinem 77. Geburtstag an Herzversagen und wurde auf dem Leipziger Südfriedhof beigesetzt. Im selben Jahr wurde ihm posthum die Ehrenmedaille der Stadt Leipzig verliehen.