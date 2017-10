"Wir werden Frau Merkel - oder wen auch immer - jagen!" So drohte Alexander Gauland nach der Bundestagswahl. "Unser Land" und "unser Volk" werde man sich zurückholen. Eine Kriegserklärung. Mit AfD, Pegida & Co. zog ein rüde-aggressiver Ton ein in die politische Debatte, der zum Gewaltausbruch auf der Straße geradezu einzuladen scheint. Politiker wurden von Marktplätzen vertrieben, der Kanzlerin und ihrem Vize zeigte man in Dresden bei einem der montäglichen Umzüge den Galgen, noch als Attrappe. Der Kolumnist Axel Hacke sieht die Angst hinter der galoppierenden Verrohung, doch zu tolerieren ist sie deswegen noch lange nicht, findet er:

Wie gehen wir im Alltag miteinander um? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Doch Deutschlands berühmtester Kolumnist will sich nicht mit der Verrohung der Sitten abfinden, die sich etwa darin ausdrückt, dass Menschen nach einem Tritt - einfach so - die U-Bahn-Treppe hinunterstürzen oder in der Bank-Filiale nach einem Zusammenbruch am Boden liegen gelassen werden. In der Politik, im Alltag und insbesondere in den sozialen Netzwerken sieht Hacke den Anstand abhanden gekommen. Deshalb hat er ein Buch geschrieben "Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen".