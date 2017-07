Baby, der begnadete Fluchtwagenfahrer bei gefährlichen Einbrüchen, ist mit Sicherheit einer der ungewöhnlichsten Action-Helden, die es je gab. Der sehr junge Mann mit dem Babyface, überaus einnehmend gespielt von Ansel Elgort ("Das Schicksal ist ein mieser Verräter"), lebt nach einer traumatischen Kindheitserfahrung in seiner eigenen Welt, in der permanent Musik aus dem Kopfhörer den Rhythmus bestimmt.

Das Dasein des eigenwilligen Jungen ist ein einziger, verrückter Tanz, den Regisseur Edgar Wright mitreißend choreografiert in einer furiosen Montage, in der eine rührende Liebesgeschichte und rasante Action-Szenen zu einer faszinierenden Einheit verschmelzen. Eine zärtliche Ballade über einen romantischen Verbrecher wider Willen, der mit seiner individualistischen Menschlichkeit einen neuen Typ von Action-Helden schafft, mit glänzenden Darstellern wie Jamie Foxx und Kevin Spacey in den Nebenrollen.